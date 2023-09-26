خطفت المذيعة السودانية الشهيرة واللامعة تسابيح مبارك خاطر الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني خلال المقطع وهي تقود سيارتها بأحد شوارع الإمارات التي تقيم فيها. نجمة قناة سكاي نيوز عربية ظهرت بمزاج رايق وهي تدندن وتغني مع المطربة اللبنانية ماجدة الرومي أغنية الشهيرة التي تقول فيها (أنا في يده كالريشة تحملها النسمات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة ظهرت من خلالها وهي تغني داخل سيارتها (أنا في يده كالريشة تحملها النسمات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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