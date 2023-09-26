شاهد بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بالأيدي بين النساء داخل مكاتب جوازات ولاية البحر الأحمر بالسودان وساخرون: (كلهن متضايقات وعاوزات يتخارجن قبل انهيار سد النهضة)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال وتعليقات غاضبة وساخرة من قبل المعلقين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول اشتباكات بالأيدي بين بعض السيدات داخل مكاتب جوازات ولاية البحر الأحمر شرقي السودان. وتدخل بعض الرجال لفض الاشتباك بين النساء والذي من المتوقع أن يكون سببه الاستعجال في تكملة إجراءات جواز السفر, وكتب أحد المعلقين ساخراً: (كلهن متضايقات وعاوزات يتخارجن قبل انهيار سد النهضة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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