أحدث ظهور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة – صور

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خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت نسرين، صورا جديدة من آخر جلسة تصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “ابحث عن شيء يجعلك سعيدًا وركز عليه.. هذا هو الجواب على كل شيء، إنها الإجابة للحصول على كل ما تريده.. ابراهام هيكس”.
وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “جمالك ملكة” ، “يا جماله” ، “سيدة السيدات” ، “أجمل وأحلى فنانة منورة الدنيا كلها” ، “أجمل نساء الدنيا” ، “نسرين الحب” ، “عسولة”.
وأعلنت “نسرين” مؤخرا انفصالها للمرة الثانية عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي، قائلة: “تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش كانت عام 2022 بمسلسل “جوقة عزيزة”.
كما شاركت “نسرين” أيضا بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم “نادي الرجال السري” عام 2019، ومسلسل “ختم النسر” 2020، ومسلسل “المداح” 2021، ومسرحية “كازانوفا” عام 2022.
مصراوي
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