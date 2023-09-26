انتظام العمل بجوازات ولاية القضارف

كد عقيد شرطة/ الفاتح جامع حسن جامع مدير جوازات ولاية القضارف أن العمل بجوازات الولاية يسير بصورة سلسة ومنظمة.

وقال في تصريح (لسونا) صباح اليوم ان عدد الجوازات التي تمت تكملة إجراءاتها واستلامها حتى مساء الأمس (٢٨٠٥) جوازا.

وناشد المواطنين الذين ليس لديهم ضرورة في استخراج الجواز الآن بالابتعاد عن الازدحام الشديد الذى تشهده الادارة تفاديا لنقل الأمراض خاصة حمى الضنك التي تتزايد انتشارها بولاية القضارف هذه الايام.

واوضح سيادته بأن هنالك تعاونا تاما من قبل منسوبيه لتقديم الخدمة للمواطنين خاصة الحالات الخاصة وكبار السن مما جعل جوازات ولاية القضارف واجهه لعدد من الولايات المجاورة.

وقال في إطار تطوير الخدمة تمت اضافة كاميرا تصور ثالثة ليتم العمل بنظام ورديتين فى اليوم .

ومن جانبه ناشد النقيب شرطة معاذ على التوم مدير الصالة المواطنين بعدم الازدحام وتنظيم انفسهم حتى يتسنى لهم القيام بدورهم بأكمل وجه وتقديم خدمة متكاملة جيدة للمواطنين، وأن الأعداد فى تزايد مما جعلهم يبذلون جهودا كبيرة لتنظيم العمل.