بينها طيارتي درون وأثار.. القبض على متهم بحوزته منهوبات من الخرطوم

درون - ارشيف ضبطت مباحث شندي وعطبرة متهم بحوزته منهوبات من الخرطوم من بينها” 2″ طائرة درون.

إثر معلومات توفرت لشعبة مباحث شرطة محلية شندي تمت متابعتها ضبط المتهم “أ ي ع” أثناء تواجده بالميناء البري عطبرة لإستلام مسروقات تتابع حركتها مباحث شندي

وتفيد متابعات”المكتب الصحفي للشرطة” ان التحري مع المتهم وتفتيش منزله تم العثور على عدد”2″ طائرة درون وعدد”2″ جهاز اتصال ثريا و”2″ كاميرا مراقبة اضافة لعدد”3″ اقلام تستخدم للتجسس وعدد”30″ قطعة أثرية وكمية من الاحجار الكريمة وجهاز بث يخص قناة الخرطوم الدولية وكمية من الملابس والمتعلقات الأخرى

وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم ويجري إستكمال التحريات لمعرفة مصدر تلك المسروقات . اليوم التالي

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