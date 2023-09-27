شاهد بالفيديو.. عضو لجان مقاومة العباسية يهاجم “حمدوك” ويصفه بالحرامي (سلمناكم الدولار بي كم ووصلتوه كم والسودان ما شاف إهانة إلا في زمنكم)

شن عضو لجان مقاومة العباسية عباس إبراهيم, هجوماً قاسياً على رئيس الوزراء السابق دكتور عبد الله حمدوك وذلك على خلفية الظهور المفاجئ للأخير والذي زعم من خلاله بأن حكومتهم هي الشرعية قبل أن ينقلب عليها البرهان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خرج عباس الذي انضم حديثاً لركب المستنفرين بالجيش في مقطع فيديو انتقد من هاجم من خلاله حمدوك ووصفه بالحرامي.

وطرح عضو لجان المقاومة السابق عدد من الأسئلة على حمدوك وحكومته قائلاً: (سلمناكم الدولار بي كم ووصلتوه كم؟).

وحمل عباس بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين حكومة حمدوك السابق مسؤولية كل ما يحدث بالبلاد الآن قائلاً: (السودان ما شاف إهانة إلا في زمنكم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)