شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني للسودانيين المقيمين في مصر: (أي زول قروشو كملت ما عندو حل غير الرجعة وفي ناس الواحد لو فطر الغداء في خطر)

كشفت الفنانة السودانية الشهيرة انصاف مدني عن رجوع عدد من السودانيين المقيمين في القاهرة إلى أرض الوطن وذلك بعد أن طرح بعض النشطاء هاشتاق “راجعين”.

وطالبت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة خلال مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين مواطنيه الذين يعانون من ضيق المعيشة في مصر بالعودة إلى السودان.

وقالت إنصاف بطريقتها العفوية التي اشتهرت بها: (هسا حاليا في ناس كتيرة رجعت السودان وأي زول قروشو كملت ما عندو حل غير الرجعة).

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (البلد دي صعبة ما بتتقعد من غير قروش, والصرف كتير والواحد لو فطر الغداء في خطر وقالوا الفطور فول والغداء مرور).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)