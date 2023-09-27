وفد شركة جياد للصناعات الهندسية يزور ولاية القضارف

استقبل والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه اليوم وفد شركة جياد للصناعات الهندسية برئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعات جياد للصناعات الهندسية بحضور المدير العام لوزارة المالية ومدير عام وزارة البنى التحتية ومفوض الاستثمار بالولاية، حيث تأتي زيارة الوفد في إطار انفتاح الشركة على الولايات ونقل انشطتها للقضارف. ورحب والي القضارف المكلف بالوفد مشيدا باسهامات شركة جياد في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية بالولاية في الفترة الماضية ومن أبرزها مشروع الحل الجذري مياه القضارف، مؤكداً ان نهج الشركة يخدم خطط حكومة الولاية لجذب الاستثمار للولاية والتوسع في إنشاء الصناعات، داعياً وفد الشركة الى الدخول في إنتاج النشا موجها وزارة المالية بصيانة عربات الولاية عبر شركة جياد. من جانبه شكر وفد شركة جياد حكومة الولاية على حفاوة الاستقبال والتعاون المثمر مع الشركة من خلال مركزها بالقضارف للجرارات والمعدات الزراعية، مشيرا الى ان الشركة ستعمل مع حكومة الولاية لتقديم العديد من الخدمات التي من شأنها خدمة مواطني الولاية وصولا للأهداف المنشودة. سونا

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