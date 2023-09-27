مجلس الأدوية يعلن السماح للمصانع الوطنية بانتاج أدوية بشرية وبيطرية بالولايات

أعلن المجلس القومي للأدوية والسُّموم عن السماح لجميع المصانع الوطنية المسجلة والمرخص لها بإنتاج أدوية بشرية وبيطرية بتصنيع منتجاتها سواء المسجلة أو تلك التي تم تقديم ملفاتها للمجلس كلياً أو جزئياً بأي من ولايات السودان .

وأكدت الأمانة العامة للمجلس فى تعميم صحفى أن الموافقة تشمل تأسيس مصنع أو تصنيع أي مرحلة من مراحل التصنيع أو التعبئة والتغليف وفق متطلبات التصنيع الجيد المعلنة من قبل كما يحق للمصنع تأسيس فروع بالولايات بعد أخذ الموافقة من المجلس .

وتهيب الأمانة العامة للمجلس السادة مدراء الأفرع بالولايات المساعدة في العمل على تأسيس صناعة دوائية وطنية بالولايات وذلك بالتنسيق مع السلطات الولائية .

إعلام وزارة الصحة الاتحادية