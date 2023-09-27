الجهاز التنفيذي بالنيل الأبيض يشارك في ختام احتفالات المولد النبوي

قدم الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة مولد افضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرب عن أمنياته أن تعود هذه المناسبة والشعب السوداني اكثر وحدة وينعم بالامن والاستقرار والسلام .

وقال الوالي في إفادة (لسونا) أن ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي في ظروف استثنائيه تشهدها البلاد بسبب الحرب، وحيا مشائخ الطرق الصوفية الذين أحيوا هذه الليالي من شهر ربيع الأول بالتعريف بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر الله.

وفي ذات السياق قام الاستاذ ابوعبيده عمر عجبين المدير التنفيذي لمحلية كوستي مساء أمس بزيارة لعدد من زوايا الطرق الصوفية يرافقه أعضاء اللجنة الأمنية والأستاذ العجيبة عبد الله مدير وحدة كوستي شمال الإدارية والأستاذ سيد عبد الله مدير العقيدة والدعوة بالمحلية، وقدم المدير التنفيذي التهنئة لهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال ان الإحتفال الحقيقي بالمولد النبوي يتمثل في التعاضد والتراحم والتحلي بسنته الشريفه وتجسيد معاني الدين من خلال المعاملة.

وأبان أن قرار المحلية للاحتفال هذا في الزوايا بسبب الظروف استثنائية حقق نجاحا في إتاحة الفرصة للمشاركة الكبيرة للمواطنين للاحتفال وحضور الدروس والمحاضرات الإرشادية التي تعرف بالسيرة النبوية والاستماع إليها بكل أريحية وطمأنينة وأعرب عن أمله أن تنتهي الحرب وتعود الحياة لطبيعتها.

من جانبهم أعرب أهل السنة والجماعة والصوفية عن سعادتهم بالزيارة مشيرين إلى ان الاحتفال بالمولد النبوي تعظيما واجلالا لعظمته محمد صل الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال، املين ان يعود العيد والبلاد تنعم بالأمن والسلام مثمنين دور الأجهزة الأمنية والشرطية في تأمين أماكن الاحتفالات بصفة خاصة.

وفي محلية القطينة شارك الأستاذ صلاح صديق ابوعاقلة المدير التنفيذي لمحلية القطينة والمقدم شرطة حقوقى عبدالعظيم بابكر مدير شرطة المحلية والأستاذ عليش الهادى مدير وحدة القطينة شمال والأستاذ منتصر السر مدير شركة السلامة للتأمين ممثل لجنة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف شاركوا مساء اليوم الطريقة البرهانية احتفالها بالمولد النبوي الشريف.