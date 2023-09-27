قال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مبارك أردول: نرحب بالضوابط الجديدة التي أقرها البنك المركزي في تحديد سقف التحويلات من خلال وسائل التحويل الإلكترونية، فسوف يساعدنا كثيراً في ضبط عملية البيع والشراء في قطاع التعدين والحد من التهرب والتهريب في تداول الذهب.
مزيد من التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية المختلفة سوف نوقف عملية الاضرار الممنهجة بالاقتصاد الوطني، إن الحرب يمكن أن تاخذ أوجه متعددة فنناشد التجار الوطنيين بالتعامل مع مسألة الصادر وفق الإجراءات الحكومية والقنوات الرسمية بحيث مخربي الاقتصاد لايقلون سوءا ً ممن يحاربون القوات المسلحة في الميدان، وبالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة يمكننا أن نساهم في الإستقرار الإقتصادي والمعيشي بالبلاد.
مبارك أردول
كانت هذه تفاصيل خبر أردول: ضوابط البنك المركزي في سقف التحويلات تساعدنا في ضبط عملية البيع والشراء في قطاع التعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.