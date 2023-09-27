شاهد بالفيديو.. طبيب من جزر القمر يكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها من متمردي الدعم السريع في أمدرمان وقصة هروبه المثيرة

كشف طبيب من دولة جزر القمر عن الانتهاكات التي تعرض لها من مليشيات الدعم السريع الإرهابية خلال وجوده في السودان في منطقة أمدرمان – ود نوباوي.

وقال الطبيب “عبدالله أحمد رشاد” إنه تعلم في السودان منذ الأساس والثانوي وحتى التخرج من الجامعة، وكان ينتظر إتمام دراسة التخصص قبل اندلاع الحرب.

وخلال وجوده في السكن في أمدرمان كشف الدكتور عبدالله عن تعرضه للاختطاف من قبل مليشيات الدعم الإرهابية وتوجيهه نحو مستشفى تقى في الشهداء، وطلبوا منه علاج مرضاهم، قبل أن يتمكن من الهروب.

وأضاف الطبيب الذي نشرت قصته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بحسب رصد محرر “النيلين“، بأنه عند هروبه عثرت عليه قوات الجيش وقامت بتأمينه.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً منذ أكثر من خمسة أشهر لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع الإرهابية، والتي تم حلها مؤخراً.

شاهد بالفيديو قصة طبيب جزر القمر مع قوات الدعم السريع المتمردة:

المصدر – “النيلين“