شاهد الفيديو.. هتافات المستجدين بالهجانة تشق عنان السماء وتلهب حماس الشعب السوداني لإنهاء التمرد

دفعة جديدة وأمل جديد .. نحو سودان جديد خالي من مليشيا الدعم السريع.. هتافات تشق عنان السماء وتتوعد المتمردين بالحسم السريع، وتلهب حماس الشعب السوداني، دفعة جديدة من قوات الهجانة بالقوات المسلحة تستعد للنزول إلى أرض معركة الكرامة.
نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو لمجموعة من المستجدين بالفرقة الخامسة مشاة الهجانة، وهم في برنامج التربية البدنية لمستجدي الدفعة (88) يمركز تدريب قتالي الهجانة بشمال كردفان.
ووجد المقطع تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر ” النيلين“، وألهبت الهتافات الحماس، وأرعبت التكبيرات الخصوم، مع استعداد الأبطال للنزول إلى أرض الميدان والمشاركة في حسم تمرد قوات الدعم السريع الإرهابية.
شاهد تدريب قوات الهجانة:
المصدر – “النيلين“
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