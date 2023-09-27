شاهد بالصور.. بقميص شفاف وخلخال.. ابن راغب علامة يثير الجدل..!

نشر خالد ابن الفنان راغب علامة صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثار من خلالها حالة من الجدل الواسع.

وظهر ابن راغب علامة وهو يرتدي قميصا شفافا وخلخالا فى قدمه وهو الأمر الذى تسبب فى هجوم بعض المتابعين عليه ولعل من أبرز هذه التعليقات “هل هذا لباس رجل ؟”.

يذكر أن النجم راغب علامة، بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس.

صدى البلد