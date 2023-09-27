وزارة التخطيط العمراني بالجزيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

إحتفلت وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة مساء أمس بساحة الوزارة بذكرى المولد النبوي الشريف بتشريف والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومته ومشاركة واسعة من الإدارات المتخصصه بالوزارة والعاملين. وأكد الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف لدى مخاطبته الإحتفال على عظمة المناسبة ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في وجدان السودانيين. واشار أبو سالف إلى أن الاحتفال بذكرى المولد يجيء هذا العام والبلاد تشهد إستهداف ومخططات تسعى لطمس الهوية السودانية وإحداث تغيير ديموغرافي مطالباً المواطنين للالتفاف حول القوات المسلحة ودعمها لدحر آخر متمرد، وأشار لأهمية أحياء ذكرى المولد النبوي للإقتداء بهديه وإستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى. من جانبها أشارت الأستاذة سلوى عبد المجيد ممثل اللجنة المنظمة للإحتفال الى أن تعلق السودانيين بالرسول الكريم وإحيائهم لذكراه نابع من هويتهم الإيمانية، وقالت : (إن سيرة المصطفى بها كثير من الدلائل والعبر التي يمكن تطبيقها في كافة جوانب الحياة). فيما تحدث الأستاذ هجو محي الدين عن سيرة المصطفى العبر والدروس. الجدير بالذكر أن البرنامج إشتمل على مدائح نبوية. سونا

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