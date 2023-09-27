حملة مكافحة نواقل الأمراض تتواصل ليومها الرابع عشر بالقضارف

تواصلت لليوم الرابع عشر على التوالي الجولة الثانية من حملة مكافحة نواقل الأمراض والتي دشنتها حكومة ولاية القضارف للقضاء على باعوض الأيديس الناقل لحمى الضنك بعد الإصابات الكثيرة التي سجلت بالمرض داخل أحياء بلدية القضارف. وجدد اختصاصي الحشرات الطبية ومكافحة نواقل الأمراض محمد أبكر داوؤد مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف في تصريحات صحفية أكد العزم والقضاء على ناقل المرض عبر ثلاث محاور رئيسية الرش الرزازي بالطلمبات المحمولة على العربات خارج المنازل بجانب مكافحة الأطوار المائية والذي يستهدف تطهير البرك والمستنقعات الموجودة بالولاية إضافة إلى محور التفتيش المنزلي الذي يستهدف التوالد الموجود داخل أواني تخزين المياه بالمنازل علاوة على مكافحة الباعوض الموجود باماكن الراحة داخل الغرف. وأعلن عن قيام حملة ثالثة لمكافحة الناقل يتم تمويلها عبر جهود الشركاء مؤكدا نجاح التدخلات التي تمت في تقليل كثافة ناقل حمى الضنك بعد تأكيد ذلك من اتيام التقص الحشري وأشار إلي العمل المستمر لمعالجة اخفاقات الجولات السابقة من خلال الترتيب للجولة القادمة للقضاء نهائيا علي ناقل الضنك بالولاية. ونوه اختصاصي الحشرات الطبية على أهمية الدور الذي يقوده المجتمع في عمليات المكافحة وقال إن الدور الذي يلعبه المجتمع يمثل 90% بوقف التوالد دخل المنازل وتغطية مواعين حفظ المياه ونظافتها وتجفيف منابع التوالد وطمئن بانحسار المرض ومقدرته الجهات الصحية بالولاية على مكافحته. سونا

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