حسم موعد إقامة الكان في المغرب

حسم فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، الجدل حول موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي فازت بلاده بشرف استضافتها.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الأربعاء بالقاهرة، إن المغرب فاز بحق استضافة أمم أفريقيا 2025.

وأكد لقجع في تصريح ل”راديو مارس”، أن كأس الأمم الأفريقية ستقام في المغرب خلال صيف عام 2025.وأضاف: “الكان ستنظم في الصيف حتى تقام في ظروف وأجواء جيدة بالمغرب، نحن نريد أيضا أن نفسح المجال في الصيف وتحديدا خلال العطلة، للجالية الإفريقية من أجل أن تأتي إلى المغرب وتتابع البطولة“.

وأتم: “نراهن أن هذه النسخة ستكون استثنائية بكل المقاييس، في ظل البنية التحتية المميزة للمغرب والملاعب المجهزة بأحدث التقنيات”.

يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية، دائما ما تقام خلال شهري يناير/كانون ثان وفبراير/شباط، إلا أن النسخة التي استضافتها مصر في 2019 أقيمت بالصيف، قبل أن تعود لتقام شتاء في الكاميرون خلال العام الماضي.

وستقام أيضا نسخة الكان 2024 مطلع العام المقبل في كوت ديفوار خلال شهري يناير/كانون ثان وفبراير/شباط المقبلين، قبل أن تعود لتقام صيفا في المغرب عام 2025.

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