بينها معرض سيارات وإنتاج زراعي وحيواني.. بالصور: وزير الاستثمار بالشمالية يتفقد عدد من المشاريع القائمة والمقترحة

قام وزير الاستثمار في الولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع القائمة في الولاية، وكذلك المقترح تنفيذها في الفترة القادمة بمحلية الدبة.

ورافق الوزير في الزيارة مدير الإدارة العامة للاستثمار الأستاذ النور إدريس النور، ومدير الإدارة العامة للصناعة الأستاذ حسن مختار، حيث كان في استقبالهم المدير التنفيذي لمحلية الدبة.

ومن المشاريع التي تمت زيارتها مشروع أزهري مبارك، ومشروع الدويحي للإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع حمد وأمين، ومشروع عقب الكباشي، ومشروع مبشر، ومشروع المخازن المبردة، ومشروع السعودي للإنتاج الزراعي والحيواني.

وقام الوزير “عمر علي صالح” بالوقوف على الموقع المقترح لمصنع البلاستيك ومعرض السيارات، ومشاريع أخرى يجري الإعداد لتنفيذها بصورة طيبة.

واجتمع وزير الاستثمار في الولاية الشمالية بجميع مستثمرين محلية الدبة، حيث تم دعوتهم لحضور الحدث الاستثنائي القادم الذي تستضيفه الولاية؛ مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني في الشمالية في الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل بدنقلا، تحت شعار “استثمار جاذب لمستقبل واعد”.

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”