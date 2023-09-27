دائرة المرور السريع البحر الاحمر تنفذ حملات واسعة لفحص الكحول والمؤثرات العقليه لسائقي البصات السفرية

نظمت دائرة المرور السريع بولاية البحرالاحمر حملة لفحص الكحول والمنشطات لسائقي البصات السفرية بمشاركة تيم من الادلة الجنائيه ومستشفي الشرطة. العقيد شرطة نور الدائم سيد احمد محمد مدير ادارة المرور السريع بالولاية اكد( للمكتب الصحفي للشرطة) ان الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء شرطة حقوقي /نصر الدين محمد عبد العليم مدير الادارة العام للمرور وبمتابعة من اللواء شرطة د. نصر الدين محمد فضل الله مدير شرطة ولاية البحر الاحمر واللواء شرطة المبارك الزين احمد محمد مدير دائرة المرور السريع وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق السلامة المرورية وحفظ الارواح والممتلكات ومحاربة الظواهر السالبة يجي تنظيم تلك الحملة لسائقي البصات المغادرة من الولاية للولايات الاخري – نهر النيل والشماليه ومدني والقضارف وكسلا – مشيرا الي ان الحملة إستهدفت عدد (٢٣) سائق بص من جملة (٣٣) بص مغادر ، كاشفا عن وجود عدد(5) حالات إيجابية تم حجزها وإستبدال السائقين باخرين بالتنسيق مع وكلاء الشركات ووجدت هذا الخطوة إستحسان وقبول من المسافرين وشكرهم علي هذا الاجراء القانوني من قبل المرور السريع. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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