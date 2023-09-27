بعثة المريخ تصل تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

وصلت بعثة المريخ السوداني، يوم الأربعاء، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز، السبت المقبل بمجمع عزام، ضمن إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان في استقبال البعثة عاصم مصطفى القائم بالأعمال بالسفارة السودانية في دار السلام، وإلى جانبه المهندس إسماعيل محجوب رئيس الجالية السودانية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قد كلف طاقم تحكيم جابوني كاميروني لإدارة مباراة المريخ أمام يانج أفريكانز التنزاني.

وخسر المريخ في لقاء ذهاب دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا، أمام ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة (2-0) وذلك بستاد بيليه بالعاصمة الرواندية كيجالي أرض المريخ.

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