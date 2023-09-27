تنفيذ دورة الرماية الثالثة للمستنفرين من الجزيرة بدروة الفاو

أكد اللواء الركن أسامة العوض المستشار بقيادة الفرقة الأولى مشاة بمدني لدى مخاطبته اليوم بمنطقة الفاو دورة الرماية الثالثة للمستنفرين أن تلاحم الشعب مع القوات المسلحة جسد أبهى صور التضحية والفداء في الدفاع عن تراب الوطن والعرض والتصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تهدف للنيل من الهوية السودانية.
ودعا المستشار لنبذ الجهوية والعنصرية لبناء سودان قوي.
وأعلن أن أعداد مقدرة من المستنفرين يشاركون الآن في المعارك الدائرة بالخرطوم.
من جانبه أشار العميد الركن بشير حجر أفندي رئيس اللجنة الفنية العسكرية للتعبئة والاستنفار بولاية الجزيرة إلى أن دورة الرماية إستهدفت مستنفرين من محليات الكاملين وأم القري واشتملت على تدريبات في القنص والمعارك.
وقال إن المتدربين أظهروا تميزاً كبيراً في الرماية معلناً جاهزية المستنفرين. لتنفيذ المهام في مناطق العمليات.
سونا
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