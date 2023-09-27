أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة سعي الولاية الجاد للتواصل مع مواطني الولاية والتعرف على أحوالهم رغم ظروف الحرب وآثارها على تواجد المواطنين في مناطقهم السكنية وذلك من خلال التنسيق مع منسقي لجان الخدمات التغيير بالمحليات والوحدات الادارية حول كيفية تقديم الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالسيد ياسر إبراهيم دفع الله منسق لجان الخدمات و التغيير بحري شمال. وكشف الوالي عن اجتماعات يجري الترتيب لها مع منسقي لجان الخدمات و التغيير خلال الايام القادمة للنظر في قضايا المواطن الخدمية. وكان منسق بحري شمال قد قدم تنويرا للوالي عن مجمل الأوضاع في نطاق حدود مسئوليته مستعرضاً الأضرار التي وقعت على المواطنين واجبارهم على مغادرة منازلهم بعد ان تم نهبها وتعرض المزارع والبساتين للعطش والتلف. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم: نتواصل مع المواطنين للتعرف على أحوالهم وتقديم العون اللازم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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