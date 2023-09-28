تفقد العمدة خالد الرشيد محافظ محافظة الرصيرص والوفد المرافق له اليوم معرض السلام الجوال لمنتجات جمعيات شبكة نساء النيل الازرق للسلام والتنمية والمقام بمقر جمعية الهلال الأحمر بمنطقة قنيص شرق ضمن انشطة الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي ينظمه (مجلس السلام – شبكة نساء النيل الازرق – المعهد الأفريقي للديمقراطية والتنمية – المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام). وشهد المعرض اقبالا كبير من شريحة النساء والشباب والمواطنين كافة للتعرف على إنتاج جمعيات الشبكة في المجالات المختلفة خاصة الصناعات اليدوية واعمال الابرة والسعف والاكسسوارات وغيرها من الصناعات البسيطة. واوضحت الاستاذة عواطف عيسى عضو الشبكة ومنسقة معرض السلام الجوال بمنطقة قنيص ان فعاليات المعرض تضمنت عكس جانب من التراث والفلكلور الشعبي وعرض أنواع مختلفة من المنتجات النسوية. وثمنت عواطف المشاركة الواسعة لمجتمع قنيص شرق خاصة الشباب الذين تعرفوا على حجم الأعمال التي تقدمها جمعيات شبكة نساء النيل الازرق. من جانبه قال الاستاذ خضر عوض ناصر ممثل المركز الإعلامي لنشر ثقافة السلام ان فكرة معرض السلام الجوال فكرة خلاقة ومبدعة أبرزت جوانب مشرقة لجمعيات الشبكة، وناشد بضرورة دعم الجمعيات النسوية وتحفيزها على مواصلة الإنتاج. وأعربت الاستاذة جواهر ابراهيم محمد رئيس الشبكة عن شكرهم وتقديرهم لمجتمع قنيص شرق لمشاركته ووقوفه على محتويات المعرض. مشيرة إلى ان معرض السلام الجوال حقق أهدافه المنشودة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الرصيرص يتفقد معرض السلام الجوال بمنطقة قنيص شرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.