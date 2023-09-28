شاهد بالفيديو.. بشعر ملون وبإطلالة غير متوقعة.. الحسناء أمول المنير تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقصة مثيرة على أنغام مروة الدولية (رجعتنا هزت ناس كتار) وساخرون: (الانصرافي أداك الزيت بتاع راجلك)

عادت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمول المنير, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للممثلة الحسناء ظهرت من خلاله بإطلالها وصفها المتابعون بالغريبة وغير المتوقعة.

https://www.facebook.com/reel/966726151057241?mibextid=B7JvUZ

أمول المنير, ظهرت بشعر ملون وهي تتمايل في الرقص على أنغام إحدى أغنيات الفنانة مروة الدولية, التي تقول في مقطع منها (رجعتنا هزت ناس كتار).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين قام بتذكيرها بالفيديو الفاضح لزوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع, وكتب أحدهم (الانصرافي أداك الزيت بتاع راجلك) في إشارة لحديث الناشط الشهير في “لايف” شهير عن المقطع المثير للجدل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)