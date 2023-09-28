تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث أثار ضجة اسفيرية كبيرة وصاحبته تعليقات مختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتيات سودانيات”شباين” وهن يحملن هدايا “سد مال” عريس سوداني لعروسته. وسخر المتابعون من الهدايا والعطور التي ظهرت بكميات كبيرة, وكان التعليق الأكثر تداولاً (دا ما سد مال دا سد النهضة عديل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. (سد مال) عريس سوداني يثير ضجة واسعة على مواقع التواصل وساخرون: (دا ما سد مال دا سد النهضة عديل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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