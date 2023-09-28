عادت الفنانة والممثلة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت شهد خلال حفل شبابي خارج السودان وهي تستعرض مفاتنها خلال حفل أحيته. https://www.facebook.com/reel/826521469216765?mibextid=B7JvUZ ووقدمت الفنانة المثيرة للجدل فاصل من الرقص المثير بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة خصوصاً وأنها كانت تغني في حفل شبابي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل وتستعرض مفاتنها بفاصل من الرقص المثير وهي تتوسط عدد من الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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