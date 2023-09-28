شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تثير ضجة غير مسبوقة عقب ظهورها وهي تسبح مع أحد الشباب في النيل بمدينة أسوان

أثارت المطربة السودانية الشهيرة والمثيرة للجدل عشة الجبل ضجة اسفيرية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الجبلية في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع وهي تسبح في النيل مع أحد الشباب.

الجبلية وأثناء السباحة خاطبت الشاب الذي ظهر معها (أبوي بشير لي أي زول) وكشفت عن المكان الذي تسبح فيه, وقالت (الما جاء أسوان تعبان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)