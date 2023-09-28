أثارت المطربة السودانية الشهيرة والمثيرة للجدل عشة الجبل ضجة اسفيرية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الجبلية في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع وهي تسبح في النيل مع أحد الشباب.
الجبلية وأثناء السباحة خاطبت الشاب الذي ظهر معها (أبوي بشير لي أي زول) وكشفت عن المكان الذي تسبح فيه, وقالت (الما جاء أسوان تعبان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تثير ضجة غير مسبوقة عقب ظهورها وهي تسبح مع أحد الشباب في النيل بمدينة أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.