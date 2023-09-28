حصد مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية آلاف الاعجابات والتعليقات وذلك بعد ساعات من نشره وتداوله. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع جنود بالجيش السوداني وهم يغنون في لحظة ترويح عن أنفسهم. وقام أحد الجنود بالغناء لزملائه بالكتيبة, حيث ردد (بالراجمة أو تدوين ولو بالقوة أو بي اللين كن يا الله لينا معين) وسط تفاعل زملائه الذين تجاوبوا مع أغنيته بالرقص على طريقة العرضة الشهيرة في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. جندي بالجيش السوداني يحمس زملائه ويغني لهم : (بالراجمة أو تدوين ولو بالقوة أو بي اللين كن يا الله لينا معين) والمقاتلون يتفاعلون معه بالرقص و “العرضة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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