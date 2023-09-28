تحديد موعد المعركة الأولى بين رونالدو ويوفنتوس

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، اتخاذ إجراء قانوني ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.
وبحسب صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، تم تحديد موعد استماع لقضية رونالدو، يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وأضافت الصحيفة أن رونالدو اتخذ هذا الإجراء ضد ناديه السابق، مع مزاعم بعدم حصوله على 19 مليون يورو من مستحقاته المؤجلة.وسجل رونالدو 101 هدف خلال 134 مباراة خاضها مع السيدة العجوز، في جميع المسابقات، على مدار 3 سنوات، بدءا من 2018.
وانضم “الدون” ليوفنتوس قادما من ريال مدريد، مقابل 100 مليون يورو، قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو.
ولم يسبق للاعب البرتغالي، أو إدارة النادي الإيطالي، التحدث عن هذه القضية بشكل علني.
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