وزيرا الصحة والمالية بسنار يبحثان صد حمى الضنك والكوليرا التي ظهرت بالقضارف

بحث وزيرا الصحة د. إبراهيم العوض أحمد يوسف والمالية والتخطيط الإقتصادي بولاية سنار د.محجوب أحمد محمد الترتيبات اللازمة لصد حمى الضنك والكوليرا التي ظهرت بولاية القضارف.

جاء ذلك لدى لقاءهما اليوم المدير التنفيذي لمحلية الدندر الضو أحمد يعقوب بحضور د. آدم علي فزع وزير الشباب والرياضة المكلف ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية وإدارة الطب العلاجي والطوارئ والتصدي للأوبئة ومديري التحصين والمعامل بوزارة الصحة.

وناقش اللقاء ترتيبات المحلية لمنع دخول حمى الضنك والكوليرا للولاية عبر محلية الدندر من ولاية القضارف إضافة إلى مناقشة مواصلة حملات إصحاح البيئة بالمحلية.

وشدد وزير الصحة المكلف بسنار على ضرورة تنفيذ الأنشطة القبلية من رش ومكافحة خاصة في القرى الحدودية مع ولاية القضارف كما دعا لتنشيط التبليغ الفوري ومتابعة الوضع أولاً بأول، مبيناً أن هناك تداخل وإجتماعيات بين القرى بولايتي القضارف وسنار مما يجعل دخول الاوبئه للولاية ممكناً.

من جهته أكد وزير المالية المكلف بولاية سنار على التزامه بدعم خطط وزارة الصحة خاصة فيما يلي الاستعداد لمكافحة حمى الضنك والكوليرا وعمل التدخلات القبلية لمنع دخولها للولاية.

هذا وقد استعرضت مدير الخدمات الصحية بمحلية الدندر نور دفع الله مشاكل وتحديات الخدمات الصحية، مبينة أن محلية الدندر حدودية مع ولاية القضارف وتحتاج لتدخل عاجل خاصة في القرى الحدودية.

المدير التنفيذي لمحلية الدندر الضو أحمد يعقوب أكد متابعتهم للوضع في ولاية القضارف مبيناً أن المحلية ستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ حملات استباقية لمنع دخول الكوليرا وحمى الضنك للولاية، داعيا لتقديم الدعم المطلوب لإدارة الخدمات الصحية بالمحلية لمباشرة عملها، مبيناً أن محليته ستقدم كل ماعندها لتجنيب الولاية خطر دخول حمى الضنك والكوليرا للولاية.