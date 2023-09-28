مسؤولة بمنتخب سيدات إسبانيا: تعرضت لضغوط في قضية “قبلة المونديال”

أدلت باتريثيا بيريز المسؤولة الإعلامية للمنتخب الإسباني للسيدات لكرة القدم، اليوم الخميس، بشهاتها أمام المحكمة الوطنية، في القضية المعروفة إعلاميا ب”قبلة المونديال”.وأعلنت بيريز، خلال إفادتها أمام المحكمة، أنها تعرضت لضغوط، فيما يتعلق بتصريحات اللاعبة جينيفر هيرموسو، بعد القبلة التي وجهها إليها الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لويس روبياليس، بعد نهائي كأس العالم في أستراليا.

وأقرت باتريثيا بيريز بتعرضها لضغوط من مسؤولين فيدراليين فيما يتعلق برواية الأحداث. كما سلمت هاتفها المحمول إلى المحكمة لمواصلة إفادتها فيما يتعلق بالإكراه المزعوم بحق اللاعبة والمحيطين بها، لإجبارها على أن تقول إن القبلة كانت بالتراضي.واستمع القاضي أيضا إلى شهادة مدير النزاهة السابق في الاتحاد الإسباني، ميجيل جارسيا كابا، الذي دافع عن أفعاله فيما يتعلق بالتقرير الداخلي الذي أعدته الإدارة التي يرأسها حول ما حدث في النهائي، والذي تم إغلاقه دون أي عواقب على روبياليس، ودون سماع شهادة هيرموسو، بحسب مصادر قريبة من القضية.

ويستمر الاستماع إلى الشهادات الإثنين المقبل، عندما تستمع المحكمة إلى 3 من لاعبات المنتخب كشاهدات على الوقائع.

وفي 10 أكتوبر/تشرين أول، سيأتي دور المدرب السابق لمنتخب السيدات خورخي فيلدا، الذي أقيل من منصبه في 5 سبتمبر/أيلول، وكذلك مدير المنتخب ألبرت لوكي ومدير التسويق في الاتحاد روبين ريفيرا، كخاضعين للتحقيق.

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