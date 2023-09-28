وزير مالية الجزيرة يشدد على الإلتزام بقوانين الشراء والتعاقد

شدد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف على أهمية الإلتزام بالموجهات المالية والمحاسبية في تنفيذ المشروعات وإنفاذ قوانين الشراء والتعاقد. جاء ذلك صباح اليوم في الإجتماع المشترك بين وزارته ووزارة البنى التحتية بحضور المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة البنى التحتية الوزير المكلف وأعضاء اللجنة العليا للمشتروات بالولاية حيث بحث الإجتماع السبل الكفيلة للدفع بالعمل التنموي والخدمي وبعمل لجنة المشتروات. وأكد الوزير على ضرورة التعاون والتنسيق لإنفاذ المشروعات هذا وقد أكد المجتمعون على أهمية دور اللجنة العليا للمشتروات الإلتزام بإنجاح عمل اللجنة حتى تضطلع بدورها المهم في المحافظة على المال العام وجودة ومطابقة المشروعات للمواصفات. سونا

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