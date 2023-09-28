مجلس إدارة الاذاعة والتلفزيون بالشمالية يجيز تقرير الاداء الاداري والمالي

أجاز مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية في اجتماعه الذي عقد أمس بقاعة قناة الشمالية برئاسة والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الأستاذ الباقر احمد علي، أجاز تقرير الأداء الإداري والمالي للهيئة الذي قدمه المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ ناجي فاروق. ووقف الاجتماع علي بنود القانون الذي ينظم العمل بالهيئة بجانب إجازة الهيكل الإداري الجديد.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل حول الموازنة المالية للهيئة والاشكاليات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة والنظر في لائحة الإنتاج البرامجية وتعديلها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة بجانب المتابعة لقضايا الفصل الأول للعاملين.

وقد كون المجلس ثلاث لجان، لجنة مالية برئاسة مدير عام وزارة المالية لحل الإشكاليات المالية واستقطاب الدعم اللازم ولجنة برئاسة مدير الدائرة القانونية بالولاية لمراجعة قانون الهيئة وإضافة بعض من البنود ثم تقديمها لوالي الولاية لإصدار مراسيم حولها، ولجنة برئاسة مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية تعنى بتكثيف وتفعيل العلاقات الخارجية وبناء الشراكات.

وقد صادق المجلس بتوفير وسائل حركة للهيئة وحافلة ركاب للترحيل للعاملين والسعي العاجل لتوفير عربة مخصصة للمأموريات.

كما أشاد المجلس بالعاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون ومنح كل العاملين شهادة تقديرية بإسم والي الشمالية لجهودهم المقدرة وعملهم في ظل الظروف الراهنة وتحملهم للمسؤولية بجدارة وتقدير ، كما قدم المجلس إشادة بالتقارير التي قدمتها الهيئة والتنظيم المحكم والترتيب الجيد والعرض الوافي لمحتويات الاجتماع.

وقال والي الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي في تصريح لـ(سونا) أن المجلس بإجتماعه وضع اللبنة الأساسية لهيئة الإذاعة والتلفزيون والتعرف على مشاكلها وحل كافة قضاياها وتوفير المال اللازم لهم باعتبار أن الإنتاج يحتاج إلى المال وان حكومته لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق الغاية المطلوبة لتمكين الأجهزة الإعلامية بالولاية من أداء رسالتها على الوجه الاكمل.