بوتين: روسيا تساعد جنوب السودان في القضايا الأمنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستدعم جنوب السودان في مواجهة تحدياته السياسية الداخلية وضمان الأمن.

أضاف بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “تاس” الروسية، اليوم الخميس: “بالطبع، نحن ندرك أن المزيد من التطوير يرتبط بضمان الأمن، وتسوية كل تلك المشاكل والصعوبات التي ورثتموها من الحقب الزمنية القديمة لذلك، سنبذل قصارى جهدنا لدعمكم في هذا المجال أيضا”.

قال بوتين لنظيره في جنوب السودان: “سأكون مهتمًا جدًا برأيك والعلاقات بين البلدين تتطور بشكل مكثف للغاية، كنا من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة واستقلال جنوب السودان ويجب أن أقول إننا نعتقد أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، أولا وقبل كل شيء في مجال التنمية الاقتصادية”.

أشار بوتين إلى أن التجارة الثنائية انخفضت بشكل طفيف في العام الماضي، لكنها آخذة في الارتفاع هذا العام.. قائلا: “هذه هي البداية فقط لدينا الكثير من الفرص الجيدة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة وآمل أن العمل الذي قمنا به – أعني بناء مصفاة في بلدكم بالتنسيق مع شركاتنا، وخططنا لبناء مرحلة ثانية من هذه المصفاة – ستفيد تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية”.

أثار بوتين قضية التعاون الإنساني، وقال إنه “يجري تدريب أشخاص من بلدكم في المؤسسات التعليمية في بلدنا ونحن نعتزم توسيع هذا التعاون”.

بوابة الأهرام