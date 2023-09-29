كيف دخل عبدالرحيم دقلو إلى دارفور من جديد؟

أفادت المصادر العليمة ان عبدالرحيم دقلو متواجد حول نيالا وهو مهزوم نفسيا بعد طرده من قبل نساء منطقة ( أم زعيفة) التي تتبع لعد الفرسان بولاية جنوب دارفور حيث صرخت النساء في وجه ( ما دايرنك ما دايرنك).

وذلك بعد قدومه الى المنطقة بصدد الصلح بين السلامات وبني هلبة وبعد ثورة النساء في وجهه انفجر عبدالرحيم قائلا ( سكتوا العوين ديل ) ثم انتهر احدهم قائلا ( أنت البهناك ما تصور ) مما حدا بأحد افراد حراسته للتدخل ونزع الموبايل من الشخص الذي كان يصور المشهد ..

وافادت المصادر ان عبدالرحيم بعدها توجه الى كاس وذهب الى اهله الرزيقات من اجل استنفار اهله في الخرطوم لكنه فشل وقال له اعيان المنطقة ( الرجال كلهم كتلتوهم والله الا تشيل النساوين ديل ..

وقطعت المصادر بدخول عبدالرحيم جنوب دارفور عن طريق مطار (أم جرس) وذهب الى ( زرق) ثم الى نيالا ..

نيالا : الصحفي/ عطاف عبدالوهاب