تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد اهتمام المتابعين الذين قاموا بمشاركته على صفحاتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة صاعدة وهي تحيي حفل خاص حضره جمهور غفير بإحدى ولايات السودان. وتغنت المطربة الصاعدة التي شبهها البعض بالفنانة ريان الساتة في صوتها وطريقة أدائها وشبهها البعض الأخر بغمزات العين للجمهور بالمطربة عشة الجبل بالأغنية الشهيرة (الأخدر البتحرن). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية حسناء تقتحم الساحة الفنية وتقوم بتقليد ريان الساتة في صوتها والجبلية في حركاتها عبر مغازلة الجمهور بغمزات العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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