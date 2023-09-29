تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاركات واسعة على السوشيال ميديا السودانية وذلك بعد ساعات من نشره. وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر موقع النيلين فقد اقتحم مطرب سوداني صاعد حفل للفنانة الشهيرة إنصاف مدني بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة. وتغنى المطرب الشاب خلال الحفل بأغنية ملكة الدلوكة (الليلة مالي) وسط استغرابها, حيث ظهرت وهي متفاعلة معه مع نظرات استغراب رصدها جمهور مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. الفنانة إنصاف مدني تتابع باستغراب شديد مطرب صاعد وهو يردد أغنيتها الشهيرة (الليلة مالي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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