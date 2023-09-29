عادت الفنانة والممثلة السودانية شهد أزهري لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو أثار جدلاً كبيراً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر الفيديو الضجة الفنانة شهد وهي تقدم فاصل من الرقص المثير خلال الحفل الذي أحيته. وقامت المطربة المثيرة للجدل بهز وسطها ومؤخرتها في أكثر من لقطة وسط تفاعل الشباب الحاضرين بالصالة والذين قاموا بالصراخ تفاعلاً مع رقصاتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تقدم فاصل من الرقص الفاضح وتهز وسطها ومؤخرتها بطريقة مثيرة للجدل خلال حفل خاص والشباب الحاضرين يفشلون في سيطرة على نفسهم ويطلقون الصرخات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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