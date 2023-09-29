شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يغني خلال حفل بالقاهرة (حميدتي سبب الأذية) والجمهور يتفاعل بالضحك والصافرات

خطف مطرب سوداني صاعد الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ببلاده وذلك بعد ظهوره وهو يغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ردد الفنان الصاعد خلال الحفل الذي حضره جمهور غفير الأغنية الشهيرة (يا قلبي اتصبر). وخطف المطرب الأضواء عندما ردد أثناء الأغنية (حميدتي سبب الأذية) وسط تفاعل الجمهور الكبير الحاضر الذي أطلق الصافرات والضحكات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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