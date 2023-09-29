حكومة إقليم دارفور: إيصال المساعدات الطبية للاجئين بمنطقة أدري الحدودية

أوضح الناطق الرسمي بإسم حكومة إقليم دارفور مصطفى الجميل ان جهوداً بذلتها حكومة إقليم دارفور لإيصال حصة ولاية غرب دارفور من الادوية والمعدات الطبية لمعسكرات اللاجئين بمنطقة أدري الحدودية في شرق تشاد . حيث يتولى قنصل السودان في شرق تشاد إستلام حصة الأدوية وتوزيعها لمعسكرات اللاجئين. وقال الجميل في تصريح لسونا إن قوافل شريان الحياة التي تمد الإقليم بالمواد الغذائية والأدوية تعمل في ظروف بالغة التعقيد في إقليم يمتد لآلاف الكيلومترات ، حيث مازالت الأوضاع في الإقليم مضطربة، كما ان النازحين في الإقليم واللاجئين في معسكرات شرق تشاد يعوزهم نقص حاد في الأغذية والأدوية. وناشد المنظمات العاملة في الحقل الإنساني والدول الصديقة تقديم المساعدة للنازحين واللاجئين من إقليم دارفور . سونا

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