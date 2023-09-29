إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء السيد/ عثمان حسين. واطلع رئيس المجلس خلال اللقاء على أداء الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الماضية والملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة، والجهود المبذولة لتوفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها البلاد. وشدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي على ضرورة تسريع الأداء الحكومي وتحسينه ودفعه في كل المجالات الخدمية والإقتصادية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتسهيل إنسياب المساعدات الإنسانية لمستحقيها. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.