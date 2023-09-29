الفيحاء يقطع انتصارات اتحاد جدة بتعادل سلبي

أوقف الفيحاء سلسلة انتصارات ضيفه اتحاد جدة، بتعادلهما سلبيا، اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد ل19 نقطة في الصدارة مؤقتا، فيما ارتفع رصيد الفيحاء ل10 نقاط في المركز التاسع.وحاول الاتحاد اختراق دفاعات الفيحاء، لكن دون خطورة حقيقية، حتى أنهى الحكم النتيجة بالتعادل السلبي.

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