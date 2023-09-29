قرارين بإعفاء وتعيين مديريين تنفيذيين بشمال دارفور

الفاشر أصدر والي شمال دارفور نمر محمد عبدالوحمن اليوم “الجمعة” قرارا بالرقم 46 لسنة 2023 قضي بتعيين كل من عماد آدم إبراهيم مديراً تنفيذياً لمحلية دار السلام، صديق عبد الله صالح مديراً تنفيذياً لمحلية مليط، إسماعيل عبد الله الصافي مديراً تنفيذياً لمحلية اللعيت وعبد العزيز عبد الله هارون مديراً تنفيذياً لمحلية الطينة. وكان الوالي قد أصدر قراراً بالرقم (45) لسنة 2023 قضي بإعفاء كل من المدير التنفيذي لمحلية اللعيت محمد محمود حماد، المدير التنفيذي لمحلية مليط زهير التجاني مختار، المدير التنفيذي لمحلية دار السلام صديق عبد الله صالح، المدير التنفيذي لمحلية الطينة حامد عيسى محمد إبراهيم والمدير التنفيذي لمعسكر ابوشوك للنازحين إسماعيل الصافي. ووجه الوالي أمانة حكومة الولاية وديوان الحكم المحلي والجهات الأخري ذات الصلة بوضع القرارين موضع التنفيذ. سونا

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