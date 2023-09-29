الأهلي يعبر سان جورج إلى مجموعات دوري الأبطال

اقتنص الأهلي بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة، بفوز سهل على حساب ضيفه سان جورج الإثيوبي 4-0، في لقاء الإياب بدور ال32.

وكرر المارد الأحمر تفوقه على بطل إثيوبيا، بعدما تغلب في جولة الذهاب 3-0، متقدما خطوة في مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج بنسخته الأخيرة.

وسجل الأهلي الرباعية عن طريق محمد مجدي “أفشة”، ومحمود عبد المنعم “كهربا” (هدفان) لكل منهما، في الدقائق 10 و34 و39 و62 على التوالي.وسجل سان جورج هدفا ألغاه الحكم بسبب لمسة يد اللاعب الإثيوبي، قبل أن ينهي كهربا المباراة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 62 من كرة عرضية أرسلها محمد هاني، حولها برأسه إلى شباك المنافس.

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