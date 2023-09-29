نيمار يرسل هدية لمدرب منتخب مصر

أرسل البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي، اليوم الجمعة، هدية إلى مواطنه روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

قال ميكالي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير “إنستجرام”: “تفاجأت اليوم بهذه الهدية من نيمار وشركة الملابس، حذاء NJR78، احتفالا بتسجيل نيمار 78 هدفا مع منتخب البرازيل”.وأضاف: “78 زوجا من هذا الحذاء تم تصنيعهم لمنحهم للأشخاص الذين أثروا في حياة نيمار، لتحطيم سجل الأسطورة البرازيلية بيليه التهديفي مع منتخب البرازيل”.وأكمل: “سعيد جدا، وفخور باستقبال هذه الهدية، شكرا لك نيمار لأنك تذكرتني، أتمنى لك التوفيق والنجاح ومواصلة تحطيم الأرقام وتحقيق أحلامك”.

وكان ميكالي قد درب نيمار أثناء مشاركة المنتخب الأولمبي البرازيلي، خلال أولمبياد ريو دي جانيرو، والتي توج بها السامبا.

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