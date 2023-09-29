شاهد بالفيديو.. تخريج مستنفري معسكر الشهيدين بأم دقرسي – ولاية الجزيرة

وسط أجواء مليئة بالحماس وترديد الهتافات وفي استجابة عملية لنفرة قائد الجيش السوداني، تم تخريج مستنفري معسكر الشهيدين بأم دقرسي محلية الكاملين بولاية الجزيرة.

وتعتبر هذه الدفعة امتداد لمئات الآلاف الذين يتم تخريجهم من المعسكرات في ولايات السودان، عقب النداء الذي وجهه القائد العام للقوات المسلحة، ووجد استجابة واسعة لدى قطاعات الشعب السوداني.

وتجد صور وفيديوهات المتخرجين من معسكرات الاستنفار تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين“، من سودانيين داخل وخارج السودان، بالدعم بالتأييد والمساندة.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع “المحلولة”، ويقترب من تحقيق الانتصار الحاسم في معركة الكرامة.

شاهد تخريج المستنفرين:

المصدر – “النيلين“