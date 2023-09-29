مكافحة المخدرات القضارف تلقي القبض علي مروج آيس

تمكنت قوة تتبع لإدارة مكافحة المخدرات بولاية القضارف من القبض على مروج ايس كريستال وبالعودة الي تفاصيل الضبطية تشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة الي ورود معلومات بوجود شخص ينشط في ترويج المخدرات بالولاية. وعلي الفور تم تشكيل فريق ميداني تمكن من مداهمة منزل باحد أحياء مدينة القضارف وتم ضبط متهم بحوزته ربع كيلو ايس تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته وتدوين بلاغ تحت المادة ١٥أ بقسم شرطة القضارف. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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