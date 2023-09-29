الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بولاية القضارف تتمكن من القبض على أخطر معتادي الإجرام في عمليات الهكرز على مستوى الوطن العربي – صورة

تمكنت دائرة المباحث المركزية ولاية القضارف تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تمكنت من القبض على المتهم (م ، م ، ت) الذي يعد من اخطر مرتكبي جرائم الاحتيال الرقمي وله نشاط مع المليشيا المتمردة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان معلومات وردت لمباحث الولاية تفيد بقدوم أحد معتادي جرائم الاحتيال الرقمي إلى الولاية بغرض نقل نشاطه الاجرامي بعد الاحداث الاخيرة حيث قام المتهم بخداع عدد كبير من ضحاياه بأنه رجل اعمال ولديه علاقات واسعة مع قيادات المليشيا المتمردة ويستطيع بيع الاسلحة واحضارها من الخرطوم على اثر هذه المعلومات تم تكوين تيم متخصص وبقوة مشتركة تحت قيادة واشراف ضابط برتبة عقيد لجمع معلومات عن أسلوبه الإجرامي و بعد الرصد والمتابعة تم القبض علي المتهم ليلا في مبايعة وهمية.

كما تم القبض علي عناصره الذين افادوا بأن المتهم أكد لهم احضار اسلحة و بيعها وعند المبايعة التي كانت عبارة عن شنطة بها عطور شكل تمويه بأنها تحتوي علي اسلحه تم القبض على المتهم واقتياده إلى الإدارة وبعد التحري الميداني والفني وجدت بهاتفه مراسلات بينه وبين ضحاياه حيث افاد المتهم بأنه كان يقوم بالاحتيال علي افراد المليشيا المتمردة و خداعهم بتحاويل وهمية من الأموال المنهوبة إلي ذويهم ، كما تم اكتشافه بأنه من أخطر معتادي تزوير اشعار بنكك( الأبيض والاخضر) في الاشعارات وقد قام بالاحتيال علي عدد كبير من المواطنين بولاية الخرطوم قبل الحرب وبعد الحرب.

وكان له نشاط مع المليشيا المتمردة أيضاً وامتد نشاطه للولايات الامر الذي جعله يمتهن مهنة الاحتيال على نطاق العالم العربي بتزوير اشعارات عالمية لمؤسسات في عدد من الدول العربية واستطاع اخذ اموال كثيرة جداً بنشاطه الاجرامي بصحبة فتيات بجانب عمليات غسيل أموال لشخصيات كبيرة ويعد من اكبر واخطر معتادي الاجرام في عمليات الهكرز على الوطن العربي وقد اقر بكل الجرائم التي ارتكبها والعمليات التي تمت وايضا ينشط المتهم في عمليات تزوير الاراضي.

واستخراج شهادات البحث للمركبات وضبط بحوزته على عدد (2) لوحة مركبات وعربة بوكو بلوحة ليس لها سند جاري التحري مع المتهم لمعرفة نشاطه داخل الولاية ومصدر أمواله تمهيداً لإغلاق ارصدته وحساباته بواسطه النيابة ومن ثم عمل نشره جنائية بواسطة دائرة الجنايات كما تمت مخاطبة بقية المكاتب الفرعية لمعرفة البلاغات المماثلة للضحايا خاصة من تطبيقات بنكك التي تعرضوا لها بطريقة احترافية من المتهم الذي اتضح انه خريج جامعي تخصص هندسة تقنية .

المكتب الصحفي لشرطة السودان