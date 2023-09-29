استعدادات لاستخراج الجواز السوداني في قطر – الدوحة

الدوحة كشف العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عن توجه الفريق الفني إلى دولة قطر. وهو الفريق الخاص بتشغيل خدمة استخراج الجواز الالكتروني والرقم الوطني من السفارة السودانية بالدوحة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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