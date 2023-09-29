الجزيرة: الطيران الحربي التابع للجيش قصف بالخطأ أحد مباني القيادة العامة

الجيش السوداني - طيران حربي قال مصدر عسكري مطلع لقناة الجزيرة بأن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف بالخطأ أحد مباني القيادة العامة بالخرطوم. ونتيجة للقصف وقعت إصابات وسط منسوبي القوات المسلحة “جراء النيران الصديقة”. الجزيرة – السودان

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